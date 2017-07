Nieuw elementair deeltje ontdekt en XI_CC++ is de naam

EB

6/07/17

Het gaat om een zwaar deeltje dat tot de familie van de "doubly charmed baryons" behoort en dat uit drie quarks bestaat. © ap.

Natuurkundigen hebben bij het Centrum voor Nucleair Onderzoek in Genève een nieuw deeltje gevonden, zo heeft het CERN vandaag bekendgemaakt. Het gaat om een deeltje dat de welluidende naam XI_CC++ kreeg.

Net als het Higgsbosondeeltje dat vijf jaar geleden werd ontdekt, was het door het Standaard Model omtrent het wezen van de materie reeds voorspeld, maar experimenteel bewijs dat de theorie klopte was er nog niet.



Het ding is in de grootste deeltjesversneller ter wereld, de LHC, ontstaan bij de botsing van protonen, legde onderzoeksdirecteur Giovanni Passaleva aan het Duitse persbureau DPA uit.



Het is meer dan 300 keer gezien. Het deeltje heeft slechts 0,0000000000005 seconden bestaan en heeft zich daarbij over een 50 tot 100 miljoenste van een meter bewogen.



Dit volstond voor de wetenschappers, onder leiding van vorsers van de Universiteit van Glasgow, om het bestaan van het deeltje aan te tonen.



Bijna alle materie rondom ons bestaat uit baryonen, bestaande uit drie quarks en waarvan de meest bekende protonen en neutronen zijn. Er zijn zes types quarks. Theoretisch gezien kunnen vele potentieel mogelijke combinaties daarvan andere soorten baryonen vormen.



Het nieuw gevonden deeltje is zwaar en behoort tot de familie van de "doubly charmed baryons". Het bestaat aldus uit drie quarks. Voor het eerst is er daarbij een baryon met minstens twee zware charmquarks gezien, naast een upquark. Het deeltje heeft aldus een massa van 3621 MeV/c2, wat ongeveer 3,5 keer zwaarder is dan protonen en neutronen. Die eigenschap is juist aan die dubbele charm quark te danken.



Nog kenmerkend is dat het de dubbele positieve lading van een proton heeft.



In tegenstelling tot andere baryonen die als het ware dansen rond elkaar, wordt een doubly charmed baryon geacht te handelen als een planetair systeem, waarbij de twee zware quarks de rol spelen van twee zware sterren die rond elkaar wentelen en de lichtere quark rond dit binair systeem draait, aldus Guy Wilkinson, de vroegere woordvoerder van het experiment.



De vondst van het nieuwe deeltje opent perspectieven voor het ontdekken van nieuwe vertegenwoordigers van de familie van double charmed baryons, zegt het CERN nog.