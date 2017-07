Kan jij op basis van deze gezichten zeggen wie arm is en wie rijk? Het is mogelijk volgens nieuwe studie

Koen Van De Sype

6/07/17 - 15u01 Bron: Univerity of Toronto, Daily Mail

De vier linkse gezichten hebben een rijke achtergrond, de vier rechtse een armere. © University of Toronto.

Een onderzoekster van de universiteit van Toronto heeft een studie gepubliceerd die stelt dat het mogelijke is om de economische achtergrond van mensen te raden op basis van hun gezicht. Volgens Thora Bjornsdottir is wel alleen een neutrale gezichtsuitdrukking een betrouwbare indicator. Lachen of andere uitdrukkingen van emoties kunnen je achtergrond maskeren.

Thora Bjornsdottir © University of Toronto. Daarna werden de foto's in een willekeurige volgorde voorgelegd aan een tweede groep vrijwilligers, die moesten zeggen of ze dachten dat de gezichten uit een rijke of een minder gegoede familie kwamen. Op basis van hun intuïtie. En wat bleek? De testpersonen konden de gezichten in de juiste groepen plaatsen met een accuraatheid van 53 procent, wat hoger is dan als je het random zou doen.



Verklaring

De onderzoekers slaagden er ook in om daar een verklaring voor te geven: de gezichtsuitdrukkingen die je vaakst gebruikt, worden als het ware op je gezicht gebeiteld. "In de loop van de tijd reflecteert je gezicht permanent wat je al hebt meegemaakt in het leven", volgens professor Nicholas Rule, die Bjornsdottir bijstond. "Zelfs als we denken dat ons gezicht uitdrukkingsloos is, kan je nog altijd overblijfselen van die ervaringen zien. En dat is al zo op jonge leeftijd. Studenten tussen 18 en 22 kunnen al dingen hebben meegemaakt die hun gezicht hebben veranderd."