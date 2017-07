Archeologen vinden 650 schedels in toren in Mexico

kv

2/07/17 - 04u05 Bron: Reuters

Archeologen hebben op een historische site in Mexico City een ijzingwekkende ontdekking gedaan. Ze troffen er meer dan 650 schedels aan, waaronder ook die van vrouwen en kinderen. De vondst doet nieuwe vragen rijzen over de offercultuur van de oude Mexicaanse beschaving.

Tzompantli betekent letterlijk "schedelmuur". Afgehakte hoofden van rivaliserende strijders werden in veel Amerikaanse culturen voor de Spaanse verovering tentoongesteld op rekken. De nieuwste ontdekking doet echter vermoeden dat het om meer dan strijders gaat.



"We verwachtten gewoon mannen, uiteraard jonge mannen, zoals strijders zouden zijn, en het ding met de vrouwen en kinderen is dat je zou denken dat zij niet ten oorlog trokken," zegt Rodrigo Bolanos, een biologische antropoloog die de vondst onderzocht. "Er is iets gebeurd waar we geen antecedenten van hebben, dit is volledig nieuw, een nieuwe vondst in de Huey Tzompantli."