Radioactief koraal bevat mogelijk sleutel tegen kanker

30/06/17 - 17u14 Bron: IPS

Het vrijwel onbewoonde Bikini-atol telt 36 eilandjes rond een lagune van 594,2 vierkante kilometer in de Grote Oceaan. Er woont slechts een tiental mensen. © Wikimedia.

Wetenschappers van Stanford onderzoeken koralen rond het Bikini-atol. Ze willen weten hoe de koralen zich hebben aangepast aan de hoge straling, zeventig jaar na de nucleaire tests op het atol.

Mensen en dieren die blootgesteld worden aan straling ontwikkelen vaak mutaties in hun DNA, die kunnen uitgroeien tot een kanker. Maar op de een of andere manier lijken de koralen op het Bikini-atol onbeschadigd door de stralingsniveaus in de regio. Palumbi en zijn collega's hopen meer te weten komen over de manier waarop het koraal zich beschermt. Op de Marshall Eilanden, halfweg tussen Japan en Hawaï, vonden 23 kernproeven plaats. De ontploffingen, tussen 1946 en 1954, stelden de lokale koralen en andere soorten bloot aan een aanhoudende, hoge radioactieve straling.

Ironisch

"Het is ironisch dat net het Bikini-atol met zijn vreselijke geschiedenis de setting is van onderzoek om mensen langer te laten leven", zegt Stephen Palumbi, hoogleraar Mariene Wetenschappen. "Door te begrijpen hoe de koralen zijn teruggekeerd in de sterk radioactieve bomkraters kunnen we misschien iets nieuws leren over het beschermen van DNA."



Palumbi en zijn collega's zijn ook geïnteresseerd in de effecten op het ecosysteem als geheel. Ze onderzoeken daarom ook krabben die zich voeden met radioactieve kokosnoten. Om de genetische schade te onderzoeken willen de wetenschappers de krabben vergelijken met exemplaren die net voor de kernproeven zijn verzameld.