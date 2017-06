Hubert en Demir begraven de strijdbijl over poolstation na rechtszaken die al 700.000 euro kostten

EB

Poolreiziger Alain Hubert en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA). © belga.

De Belgische Staat wordt volledig eigenaar van het poolstation prinses Elisabeth en kent het beheer ervan voor minstens zes jaar toe aan de internationale poolstichting IPF van poolreiziger Alain Hubert. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) en Alain Hubert hebben daarover een akkoord gesloten. Alle procedures tussen het IPF en de Belgische Staat worden stopgezet.

Hubert en de Belgische Staat voerden al enkele jaren een juridische strijd rond de poolbasis. Demirs voorganger Elke Sleurs had het IPF van Hubert uit het poolsecretariaat, het bestuursorgaan van de poolbasis, gezet. De juridische twisten zorgden ervoor dat er vorig jaar geen missie naar de Zuidpool kon doorgaan.



De strijdbijl wordt nu begraven. "We hebben drie maanden intensief onderhandeld om een akkoord te hebben over zowel het verleden als over de toekomst", zegt staatssecretaris Demir. Alle juridische procedures, die al 700.000 euro hebben gekost, worden stopgezet. De Belgische Staat betaalt wel een bedrag van 4,5 miljoen euro, onder meer voor het vereffenen van onbetaalde facturen.



Het IPF had één duizendste van de poolbasis in bezit en schenkt dat deel nu aan de Belgische Staat, die daarmee de enige eigenaar wordt. Verder wordt het bestuur van de poolbasis toevertrouwd aan een internationale vzw, die het poolsecretariaat zal vervangen. In die internationale vzw zullen enkel vertegenwoordigers zetelen van de overheid, die geen zitpenningen zullen ontvangen.



Het beheer wordt toevertrouwd aan het IPF van Hubert, voor een periode van zes jaar. De concessie is verlengbaar met drie jaar. Daarna komt er een openbare aanbesteding, telkens voor drie jaar. Het budget blijft vastgelegd op 3,1 miljoen euro per jaar. Elke overschrijding is ten laste van het IPF, dat wel op zoek mag naar andere financieringsbronnen.