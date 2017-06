Meteoriet verbrijzelt dakpan Noord-Holland, inslag gezien op dashcam regio Mechelen

Bewerkt door: mvdb

26/06/17 - 07u16 Bron: ANP - VRT

In Nederland is begin dit jaar een meteoriet gevonden in het Noord-Hollandse Broek in Waterland. De meteoriet kwam terecht op een schuurtje en verbrijzelde een dakpan, maakte onderzoekscentrum Naturalis Biodiversity Center maandag bekend. Volgens de onderzoekers gaat het om een bijzondere vondst.

In de laatste tweehonderd jaar zijn er maar zes meteorieten gevonden in Nederland. De steenmeteoriet heeft een gewicht van ongeveer een halve kilo. Naar schatting komt er één meteoriet van deze grootte per drie tot vier jaar terecht in Nederland, maar ze worden meestal niet gevonden. Volgens de wetenschappers van Naturalis komt de meteoriet waarschijnlijk van een voormalige miniplaneet in een baan om de zon, tussen Jupiter en Mars. In dat gebied zweeft veel ruimtepuin dat soms uit zijn baan raakt door een botsing en daarna, na veel rondjes om de zon, de aarde kan raken.



Vuurbol

De meteoriet viel op 11 januari om 17:09 uur. Een paar seconden daarvoor werd een vuurbol waargenomen door meerdere mensen in Nederland en ons land. Zo'n vuurbol is zichtbaar door alle energie die vrijkomt tijdens de val. De steen wordt door de luchtweerstand sterk verhit en begint aan de buitenkant te smelten. Daardoor wordt hij steeds kleiner. Op het Radio 1-programma Nieuwe Feiten was te horen dat inslag te zien is op de dashcam van een automobilist rond het Mechelse.



De vorige meteoriet die in Nederland werd gevonden viel 27 jaar geleden ook door een dak, in Glanerbrug (Overijssel).