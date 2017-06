Hoofdpijn of andere klachten na innemen van medicijn? Meld het!

Bewerkt door: ib

Het FAGG, het agentschap dat waakt over de veiligheid van medicijnen, vraagt apothekers, artsen en patiënten om vaker bijwerkingen te melden. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Dat is nodig om nieuwe problemen met geneesmiddelen op het spoor te komen en die producten desnoods van de markt te halen. Jaarlijks komen 600 meldingen van bijwerkingen binnen van patiënten en zorgverleners: een aantal dat al jaren stagneert. Een nieuwe campagne moet binnenkort soelaas brengen.



Het FAGG vraagt in eerste instantie om vooral aan de alarmbel te trekken bij problemen met nieuwe medicatie of als het om kwetsbare groepen zoals kinderen gaat.