Nederlands Rijksmuseum ontdekt uranium in geheime laden van 18de-eeuwse miniatuurapotheek

24/06/17 - 01u47 Bron: Het Parool/ AD.nl

Ook kobaltmineralen werden in de verborgen lades aangetroffen © Rijksmuseum.

In een zeer zeldzame zogenaamde verzamelaarskast uit de 18e eeuw heeft het Rijksmuseum in Amsterdam uraniniet en twee andere uraniumhoudende mineralen gevonden.

Wortels en fossielen Naast en achter de miniatuurapotheek bevinden zich nog 56 geheime laden die, op vijf lege na, een verzameling herbergen van bijna 2000 verschillende zaden, bloemen, wortels, delen van dieren, gesteenten, mineralen, fossielen en nog veel meer.



Hoewel de kast al vijftig jaar in het bezit is van het Rijksmuseum, wist men al die tijd niet wat er zich allemaal werkelijk in het het antieke meubel bevond. De inhoud van de kast © Rijksmuseum.

De afgelopen jaren hebben meer dan vijftig experts zich gebogen over de inhoud van de kast. Uit hun onderzoek is gebleken dat de meeste naturalia tot de oorspronkelijke inhoud van de kast behoren. Ook troffen ze uraniniet en twee andere uraniumhoudende mineralen aan.