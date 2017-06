Europees Ruimtevaartbureau ESA keurt bouw ruimtetelescoop PLATO goed

Bewerkt door: ib

Het Europese Ruimtevaartbureau (ESA) heeft het ontwerp goedgekeurd van PLATO, 'PLAnetary Transits & Oscillations of stars'. Dat betekent dat de effectieve bouw van de satelliet kan starten, zo heeft de KU Leuven vandaag gemeld.

Wetenschappers en ingenieurs van de Leuvense Universiteit en die van Luik worden daarbij nauw betrokken. PLATO gaat op zoek naar tienduizenden aardachtige exoplaneten rond nabijgelegen sterren vergelijkbaar met onze Zon. De lancering is gepland in 2026.



26 identieke telescopen

PLATO zal bestaan uit 26 identieke telescopen, elk met een eigen camera, die gemonteerd worden op een platform in de ruimtesonde. Daardoor zal het mogelijk zijn om gedurende jaren de helderheid van honderdduizenden sterren te meten. Dat maakt het mogelijk om exoplaneten te ontdekken in de levensvatbare zone van hun moederster. De zoektocht gebeurt op basis van de periodieke vermindering van het waargenomen licht van een ster. Die vermindering treedt op wanneer een planeet voor een ster passeert en een fractie van het licht blokkeert.



Tegelijkertijd zal de missie asteroseismologische studies van de moedersterren uitvoeren. Daarbij worden de trillingen van de ster onder de loep genomen. Daaruit kunnen de onderzoekers de massa, straal en leeftijd van de ster en van haar planeten afleiden. Die gegevens zijn nodig om een planeet goed te beschrijven en om te weten te komen of ze leven kan ondersteunen.



PLATO zal opereren vanuit het tweede Langrangepunt (L2). Dat is een virtueel punt in de ruimte op 1,5 miljoen kilometer van de Aarde, gezien vanop de as tussen de Aarde en onze ster.



Het Centre Spatial de Liège zal de camera's testen. De KU Leuven staat in voor de planning van 8 procent van de waarnemingstijd die wereldwijd wordt aangeboden aan onderzoekers die gebruik willen maken van PLATO.



Onderzoekers van het Leuvens Instituut voor Sterrenkunde, onder wie Conny Aerts, zijn al meer dan 10 jaar bezig met de voorbereiding van de ruimtemissie.