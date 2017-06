China lanceert röntgentelescoop

Bewerkt door: ADN

China heeft vandaag vanaf de lanceerbasis in Jiuquan in de Gobi-woestijn zijn eerste röntgentelescoop de ruimte ingestuurd. De 2500 kilo zware 'Inzicht' gaat 550 kilometer boven de aarde informatie verzamelen over zwarte gaten, pulsars en uitbarstingen van gammastraling.