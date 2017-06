Oudere zonen hebben vaker topjob dan jongere, volgens nieuwe studie

Koen Van De Sype

13/06/17 - 18u18 Bron: IZA Institute of Labour Economics, The New York Post

© thinkstock.

De oudste zoon in een gezin heeft 24 procent meer kans om tijdens zijn carrière een topfunctie in de wacht te slepen dan de tweede en zelfs 28 procent meer dan een derde. Dat is een van de conclusies van een nieuw onderzoek door het IZA Institute of Labour Economics.

De onderzoekers gingen ook op zoek naar de redenen voor de discrepantie en wijzen in de eerste plaats naar de ouders. Ouders vragen meer van hun oudste zoon dan van hun jongere kinderen en ze zijn er ook strenger tegen. Jongere kinderen krijgen minder supervisie.



Boeken

Oudere kinderen bleken meer boeken te lezen en tijd te spenderen aan huiswerk. Ze zaten minder voor de televisie dan hun jongere broers. Die laatste hadden daar ook meer tijd voor, want ze spendeerden bijna een uur minder aan huiswerk. Volgens de studie investeren ouders minder in hun jongere kinderen en geven ze die minder aandacht.



Proefkonijn

"Het eerste kind is vaak een proefkonijn, omdat ouders er nog geen enkele ervaring mee hebben", aldus de Amerikaanse psychotherapeut Fran Walfish. "Daardoor houden ouders het oudere kind meer in de gaten en hebben ze er hogere verwachtingen voor."