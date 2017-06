NASA waarschuwt: "10 nieuwe asteroïden bedreigen de aarde"

Door: redactie

11/06/17 - 00u09 Bron: NASA, NEOWISE

© thinkstock.

Astronomen hebben gewaarschuwd voor een onverklaarbare verhoogde komeetactiviteit in de buurt van onze planeet. In een geanimeerde video die deze week gelanceerd werd, toont Nasa hoe 10 potentieel gevaarlijke asteroïden de aarde bedreigen.

De beelden komen van Neowise, het ruimteagentschap van NASA dat verantwoordelijk is voor het opsporen van asteroïden. Wetenschappers hebben het afgelopen jaar 10 nieuwe potentieel gevaarlijke asteroïden ontdekt, samen met 96 andere kometen. De experts die de gegevens analyseerden spreken van een onverklaarde toename in komeetactiviteit. "Het risico stijgt dat de aarde zal botsen met een asteroïde van de meteorietenregen Taurids", aldus Tsjechische astronomen. Zij ontdekten een nieuwe tak van Taurids met minstens twee asteroïden van ongeveer 200 tot 300 meter diameter. De Tsjechische Academie voor Wetenschappen meldt in een persbericht: "Heel waarschijnlijk schuilen in deze tak verschillende asteroïden met een diameter van tientallen meters die we nu niet kunnen zien. Het gevaar op een crash met een asteroïde groeit elke keer dat de planeet aarde deze stroom tegenkomt. Deze nieuwe tak van Taurids beweegt rond de zon en de aarde kruist deze om de paar jaar gedurende een periode van ongeveer drie weken. Tijdens deze periode neemt de kans op een botsing met een groter object aanzienlijk toe."

NASA geeft toe dat deze asteroïden erg kwetsbaar zijn, maar wanneer ze zo groot als deze exemplaren zijn, kunnen ze diep in de atmosfeer binnendringen. Dan wordt de kans op een crash met de aarde reëel.



'Near Earth Object' (NEO) of 'Aardscheerder' is een komeet of asteroïde dat uit koers raakt door de aantrekkingskracht van de planeten in ons zonnesysteem, hierdoor komen ze in de buurt van de aarde. Sinds de oprichting van Neowise in december 2013 werden 693 NEO's gevonden, 114 van hen zijn nieuw. Zo werden al verschillende asteroïden ontdekt die een risico vormen voor onze planeet, dit hangt voornamelijk af van hun grootte en hun baan. Een voorbeeld: de 2015 BN509 die in februari rakelings langs de aarde scheerde. Dat kende toen een goede afloop, maar wetenschappers waarschuwen dat de asteroïde kan terugkomen.