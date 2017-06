Net de Batmobiel: NASA onthult Mars rover-prototype dat mensen kan vervoeren

kv

9/06/17 - 23u51 Bron: CBC, Telegraph

NASA heeft een nieuw concept onthuld voor een voertuig dat op een dag mensen moet kunnen vervoeren op de rode planeet. Het ruimtevaartagentschap onthulde het prototype deze week in het kader van de 'Summer of Mars'-tentoonstelling in het Kennedy Space Center in Florida. De Batmobiel is er niets tegen.

Volwaardig laboratorium Ruimtevaartorganisatie NASA bestelde het futuristische design bij Parker Brothers Concepts, een bedrijf in Florida, maar het ontwerp is gebaseerd "op wetenschap van NASA" met input van experts van het agentschap, aldus NASA. "Het heeft beademingssystemen, navigatie- en communicatiesystemen en een ontwerp en materialen die aansluiten bij de condities en bronnen op Mars," laat NASA weten in een persbericht.



Volgens ontwerper Marc Parker kan de rover een topsnelheid van 110 kilometer per uur behalen, maar hij is gebouwd om de rotsachtige omgeving van Mars te trotseren, dus zal vermoedelijk gemiddeld zo'n 24 kilometer per uur rijden. "Wat we eigenlijk bedacht hebben is een voertuig met een dubbel doel. Het bestaat uit twee delen," aldus Parker. "Het achterste deel is een volwaardig laboratorium, het voorste gedeelte is de cockpit om ermee op uit te trekken en op verkenning te gaan. Het labogedeelte kan losgekoppeld en achtergelaten worden om autonoom onderzoek te verrichten." © Parker Brothers Concepts.

Al drie rovers naar Mars Twee andere rovers, Spirit en Opportunity, landden in 2004 op Mars. Spirit werd buiten dienst gesteld in 2010, maar Opportunity is nog steeds actief. De twee toestellen hebben al honderdduizenden foto's en datastromen geproduceerd.



De rover Curiosity arriveerde in 2012 op Mars en heeft de meest geavanceerde uitrusting tot nu toe. Hij kan videobeelden maken en rots-, bodem- en luchtstalen nemen die hij ter plaatse analyseert.