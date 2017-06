NASA breekt zich het hoofd over mysterieuze kuil in 'Zwitserse kaas' op Mars

© NASA.

Sterrenkunde NASA doopte het terrein op Mars het "Zwitserse kaas-gebied". Het landschap op de recente foto hierboven van de 'Mars Reconnaissance Orbiter' - al elf jaar aan de slag op de rode planeet - vertoont inderdaad een zekere gelijkenis met de gaten in een kaas. Maar wat vooral opvalt, is de merkwaardige veel grotere en diepere kuil in de bodem van de rode planeet. Wetenschappers krabben zich in de haren: wat is dit?