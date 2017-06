Homo sapiens leefde al 100.000 jaar vroeger én in Marokko

Bewerkt door: IVI

7/06/17 - 21u18 Bron: Belga

De wetenschappers merkten ook op dat het gezicht van de vroege homo sapiens zich al volledig had ontwikkeld. © RV.

video Wetenschappers hebben in Marokko fossiele resten van homo sapiens ontdekt, die ongeveer 300.000 jaar oud zijn. De vondst werpt een nieuw licht op de geschiedenis van onze soort, want tot nu toe werd aangenomen dat de eerste homo sapiensen pas 200.000 jaar geleden in Ethiopië leefden.

Lees ook Neanderthaler-DNA gelinkt aan depressie en andere moderne ziektes

De ontdekking gebeurde door een internationaal team van wetenschappers, onder leiding van Jean-Jacques Hublin van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig (Duitsland). Ze vonden in Jebel Irhoud, 100 kilometer ten noordwesten van Marrakech, versteende resten van botten, schedels, kaken en tanden. De in totaal 22 resten zouden afkomstige zijn van vijf verschillende personen: drie volwassenen, een jongere en een kind.



"We dachten lange tijd dat de wieg van de mensheid ongeveer 200.000 jaar geleden ergens in het oosten van Afrika lag", zegt Hublin. "Maar onze gegevens tonen nu aan dat de homo sapiens zich zowat 300.000 jaar geleden over het hele (Afrikaanse) continent had verspreid."



Jean-Jacques Hublin met de schedel van een homo sapiens die in Marokko werd ontdekt. © afp.