Na meer dan 40 jaar: Chinees ruimteschip zal opnieuw stalen van de Maan naar Aarde brengen

Bewerkt door: ADN

7/06/17 - 16u14 Bron: Belga

De Chinese Maanlander Chang'e-3. © ap.

Een Chinese sonde wordt het eerste ruimtetuig in meer dan veertig jaar dat stalen van de Maan naar onze planeet zal brengen, zo heeft het officiële persbureau Xinhua gemeld van op een conferentie in Peking.

Beelden van de eerste Chinese - onbemande - Maanlanding. © reuters.

Nog dit jaar moet de onbemande Chang'e-5 landen op de natuurlijke satelliet van de Aarde. Dat zal gebeuren in het gebied van de Mons Rumker, genoemd naar de Duitse astronoom Karl Rumker, aldus Liu Jizhong, een directeur van het Chinese ruimtevaartbureau. De lancering is voorlopig voor november gepland. Het ruimteschip moet met monsters van de Maan naar onze planeet terugkeren, een primeur voor de Chinese ruimtevaart.



Apollo

De Sovjetrussische Loena-24 was in 1976 het laatste ruimtetuig dat Maanstalen naar de Aarde bracht. Er is toen slechts 170 gram ingezameld. Het bemande Amerikaanse Apollo-programma leverde tussen 1969 en 1972 meer dan 360 kilo aan Maanstenen op.



Achterkant

Volgend jaar zal China ook proberen om als eerste ooit een sonde te laten landen op de achterzijde van de Maan. Dat zal het werk zijn van de Chang'e-4. Die was reserve voor de Chang'e-3 die in 2013 de eerste Chinese - onbemande - Maanlanding heeft uitgevoerd.



Peking plant ook een bemande Maanlanding, binnen vijftien tot twintig jaar. Volgens de eerste Chinese astronaut en vicedirecteur van het bemande ruimtevaartprogramma Yang Liwei zal het "niet lang duren" eer daarvoor toestemming en financiering is.