Op deze nieuw ontdekte planeet is het een slordige 4.300 graden

Door: redactie

6/06/17 - 16u45 Bron: ANP, BBC, USA Today

© NASA/JPL-Caltech.

Wetenschappers hebben een nieuwe planeet ontdekt, die amper koeler is dan onze zon. 4.300 graden: zo warm is het op KELT-9b. Het is dan ook meteen een van de heetste planeten ooit ontdekt.

De verschroeiende hitte op de Jupiter-achtige planeet is te verklaren doordat KELT-9b heel dicht bij zijn ster staat. Er is geen water, koolstofdioxide of methaan, daarvoor is de UV-straling van de ster te intens. Leven is er dan ook volstrekt onmogelijk. De planeet is bovendien bijzonder snel. Een jaar, de periode die de planeet nodig heeft voor een rondje rond zijn ster, duurt er slechts anderhalve dag. This newly discovered Jupiter-like world is so incredibly hot that it’s being vaporized by its own star! Details: https://t.co/BQHFwPzaew pic.twitter.com/jkNx2aNHvn — NASA (@NASA) 5 juni 2017