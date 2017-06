Ruimtecargo Dragon aan ruimtestation ISS aangedokt

bewerkt door: LS

5/06/17 - 18u33 Bron: Belga

De ruimtecargo van SpaceX, Dragon © afp.

De NASA-astronauten Jack Fischer en Peggy Whitson hebben vandaag het ruimtevrachtschip Dragon opgevangen met de robotarmen van het ISS en vastgekoppeld aan het ruimtestation. Dat deelde het Amerikaans ruimtevaartbureau NASA mee. Voor het eerst is een al gebruikte ruimtecapsule aan het internationaal ruimtestation ISS aangedokt.

De capsule was gisteren op de lanceerbasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida aan boord van een Falcon-9-raket vertrokken. De cargo van het exploitatiebedrijf SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-CEO Elon Musk, brengt rond de 2.700 kilogram nuttige lading voor de ISS-bemanning en materiaal voor verschillende wetenschappelijke experimenten mee. Het is de 11e transportvlucht van SpaceX voor de NASA.



Dragon vervangt het bevoorradingsschip Cygnus, dat gisteren losgekoppeld werd van het ruimtestation ISS. Cygnus zal nog een week lang rond de Aarde draaien en daarbij onder andere vier minisatellieten uitzetten. Volgende zondag zal de Cygnus dan de dampkring binnendringen en boven de Stille Oceaan opbranden.