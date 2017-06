Dragon-capsule met succes richting ISS gelanceerd

kv

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-CEO Elon Musk, heeft zaterdag met succes een Falcon 9-raket gelanceerd met een Dragon-capsule naar het Internationaal Ruimtestation ISS. De lancering was gepland voor donderdag, maar werd door onweer uitgesteld tot zaterdag.

De raket werd iets na 17 uur (23 uur Belgische tijd) gelanceerd vanop het Kennedy Space Center in Florida. Ongeveer 8 minuten later kwam de raket weer naar de aarde, en landde ze in de buurt van de lanceerbasis.



De Dragon heeft ongeveer 2,7 ton aan nuttige lading voor het ISS aan boord, en zou maandag aankomen bij het ISS.



Het gaat om de elfde cargo die SpaceX naar het ISS heeft gestuurd, en de 100ste lancering voor het bedrijf. Het was bovendien de eerste keer dat SpaceX een in grote mate "gerecycleerd" model van de cargo gebruikt.