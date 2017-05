Borstkankergeneesmiddel en testkit voor dikkedarmkanker winnen Galenusprijs

kv

De Galenusprijs voor een nieuw innovatief geneesmiddel is vanavond uitgereikt aan het borstkankergeneesmiddel Ibrance van Pfizer. Het is al het 35ste jaar dat de prijs door de Artsenkrant wordt uitgereikt. Sinds vorig jaar is er ook een aparte prijs voor medische hulpmiddelen. Die ging deze keer naar de Idylla NRAS-BRAF Mutation Testkit voor dikkedarmkanker (colorectale kanker).