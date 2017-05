Downtest vanaf juli (bijna) gratis voor iedereen

IB

29/05/17 - 04u30

Een jongetje met het syndroom van Down. © ap.

Vanaf 1 juli zal de NIP-test in België volledig worden terug­betaald voor zwangere vrouwen met een voorkeursregeling. Vrouwen zonder voorkeursregeling zullen nog maximaal 8,68 euro betalen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt.

Minister van Volksgezondheid ­Maggie De Block (Open Vld) maakt 15 miljoen euro vrij. Daarmee kunnen jaarlijks 100.000 tests worden terugbetaald. De beslissing moet deze morgen nog bekrachtigd worden op het Verzekeringscomité van de ziekteverzekering.



De NIPT is een niet-invasieve test voor het syndroom van Down. Er wordt een bloedstaal af­genomen van de zwangere vrouw, waarin doorgaans ook DNA van de foetus te vinden is. De test geeft met 99,8 procent zekerheid aan of het kind een trisomie­afwijking heeft, of niet. De bekendste en meest voorkomende trisomie­afwijking is het syndroom van Down.



Hoogrisicozwangerschappen

Vandaag betalen bepaalde ziekenfondsen de test, die sinds 1 december 2016 290 euro kost, al gedeeltelijk terug, of volledig bij hoogrisico-zwangerschappen.



Alle artsen die zwangere vrouwen begeleiden zullen de NIP-test kunnen afnemen of aanvragen. "De voorwaarde is wel dat de zwangere vrouw goed geïnformeerd wordt over alle mogelijke gevolgen", zegt De Block.