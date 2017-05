'Cordon' in't echt: kijk binnen in de 66 containers waarin 15 proefpersonen maand lang poliovaccin testen

Door: redactie

video Morgen start in Antwerpen een merkwaardig medisch project dat veel weg heeft van de tv-serie Cordon. Op de terreinen van het Universitair Ziekenhuis gaan vijftien proefpersonen een maand lang in complete afzondering om een nieuw geneesmiddel te testen. Om medische redenen zijn alle proefpersonen Nederlanders.

Ze testen er een nieuw poliovaccin en krijgen daarvoor een vergoeding van 8.000 tot 10.000 euro. Vierhonderd mensen stelden zich kandidaat, maar slechts een dertigtal mogen deelnemen.

De proefpersonen gaan in strikte quarantaine, omdat polio al twintig jaar niet meer voorkomt in ons land. "Maar mocht er een nieuwe uitbraak zijn, dan wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een type 2-vaccin beschikken", licht professor Pierre Van Damme van de UAntwerpen.

"Ze lopen geen enkel gevaar, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil niet dat het vaccin bijvoorbeeld via de stoelgang in het milieu terechtkomt", zei Van Damme eerder al aan Het Laatste Nieuws. "Daarom gebeurt alles in quarantaine", zegt Van Damme. Ze komen enkel in aanraking met onderzoekers, die een beschermingspak dragen."

Quarantaine wil echter niet zeggen dat de vrijwilligers in een donkere kamer van twee bij twee moeten leven. Ze hebben elk hun eigen slaapkamer, er is een ontspanningsruimte met tv en computers, een grote keuken en zelfs een fitnesszaaltje.

"Contact met de buitenwereld via telefoon of internet is ook toegestaan, al mogen ze geen details over het experiment prijsgeven. We proberen er ook echt voor te zorgen dat de vrijwilligers zich niet vervelen. Behalve boeken en videogames voorzien we ook groepsactiviteiten voor wie daar zin in heeft."