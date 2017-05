Dit is de beste manier om te stoppen met roken, volgens nieuwe studie

Door: Elisa Schanzer

21/05/17 - 11u37 Bron: Time, Annals of Internal Medicine

Archiefbeeld: Sigaret wordt gebroken © thinkstock.

Wetenschap Wanneer mensen willen stoppen met roken, zijn er twee veelgebruikte methodes: langzaamaan afbouwen of van de ene op de andere dag stoppen. Een nieuwe studie, gepubliceerd in 'Annals of Internal Medicine', onderzocht welke methode de grootste slaagkans heeft.

"Veel mensen denken dat het logischer is om eerst te minderen met roken voordat je volledig stopt", zegt onderzoeksleidster Nicola Lindson-Halwey van de universiteit van Oxford aan Time. De studie vertelt echter een ander verhaal: door van de ene dag op de andere te stoppen heb je de grootste slaagkans.

Studie Voor deze studie werden zo'n 700 mensen uit Engeland onderzocht die minstens vijftien sigaretten per dag rookten, maar wilden stoppen. De groep werd willekeurig in twee groepen verdeeld. De helft van hen moest van de wetenschappers gedurende twee weken minderen met roken en dan stoppen, terwijl de andere groep zoals gewoonlijk verder mocht roken, maar na twee weken abrupt moest stoppen. Beide groepen kregen gedragstherapie en andere hulpmiddelen ter beschikking, zoals nicotinepleisters of -kauwgom.

Abrupt stoppen werkt beter De onderzoekers keken hoe goed de deelnemers het deden na vier weken en zes maanden te zijn gestopt met roken. De mensen die abrupt stopten, hielden het beter vol. Na vier weken was 49 procent van hen succesvol gestopt, tegenover 39 procent van de mensen die gradueel probeerden te stoppen. Na zes maanden hield nog 22 procent van de mensen die abrupt waren gestopt het nog steeds vol, tegenover 15 procent van de graduele groep.