Gemummificeerde dino ontekt: huid en ingewanden intact

Dorien Busselot

16/05/17 - 12u40 Bron: Huffingtonpost & All That Is Interesting.com

© Instagram @royaltyrrell.

Het Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Alberta, Canada, heeft onlangs een dinosaurus onthuld die zo goed bewaard gebleven is, dat velen het niet gewoon een fossiel te noemen, maar een "dinosaurusmummie".

Je kan niet eens zijn botten zien, maar wetenschappers noemen het als misschien de best bewaard gebleven dinosaurus ooit opgegraven. Met de huid, pantser, en zelfs een deel van de ingewanden intact, staan onderzoekers versteld van het bijna ongekende niveau van behoud. "We hebben niet alleen een skelet," vertelde Caleb Brown, een onderzoeker aan het Royal Tyrrell Museum. "We hebben een dinosaurus zoals die 110 miljoen jaar geleden geweest zou zijn." Lees ook Nieuw bewijs: mens roeide mammoet niet uit

Nodosaurus Toen deze dinosaurus - een lid van een nieuwe soort genaamd nodosaurus - leefde, was het een enorme planteneter op vier beven met een beschermende stekelige pantser. De dinosaurus zou naar schatting ongeveer 1360 kilogram wegen. Vandaag is de gemummificeerde nodosaur nog zo intact dat hij nog 1134 kilogram weegt.



Hoe het schepsel zo intact is kunnen blijven, is nog steeds een mysterie. Onderzoekers suggereren dat het schepsel "door een overstroomde rivier weggeveegd zou kunnen geweest zijn naar zee, waar het dan uiteindelijk naar de bodem van de oceaan zou gezonken zijn. Na zoveel miljoenen jaren op de oceaanbodem, hebben mineralen de plaats van de pantser en de huid van de dinosaurus ingenomen. Zo zou de de levensechte vorm van het beest bewaard zijn gebleven. " #Repost from @natgeo. @RobertClarkphoto this is my favorite picture from the recently published @natgeo article on the amazing nodosaur that went on display this week in the @royaltyrrell museum in Alberta, Canada. The side view of the armour plates, normally lost in the changes in the environment over 100 million years, is so well preserved that it will help scientists understand the dinosaurs life and the movements it was able to make. 588 Likes, 7 Comments - Royal Tyrrell (@royaltyrrell) on Instagram: "#Repost from @natgeo. @RobertClarkphoto this is my favorite picture from the recently published..."