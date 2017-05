Nieuw bewijs: mens roeide mammoet niet uit

kv

15/05/17 - 18u47 Bron: Belga

Wetenschappers van de Russische Acedemie voor Wetenschappen hebben in samenwerking met onderzoekers uit Australië, de VS, Canada en Noorwegen een uitgebreide studie gedaan op de botten van uitgestorven diersoorten. Deze studie toonde aan dat mammoeten uitstierven door veranderende vegetatie en een gebrek aan voedsel. Niet door de mens met andere woorden.

Pavel Kosintsev, hoofdonderzoeker aan the Institute of Plant and Animal Ecology, legde aan het Russisch nieuwsagentschap TASS uit hoe het onderzoek in zijn werk ging: "We wilden de veranderingen in ecologische niches van verschillende mammoetsoorten onderzoeken. Hiervoor analyseerden we isotopen in de botten van mammoeten die in verschillende tijdsperioden leefden in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Overal vonden we hetzelfde resultaat: toen de mammoetpopulatie aan het einde van zijn bestaan was, 10.000 a 14.000 jaar geleden, steeg het stikstofisotoop gevoelig. Dat wil zeggen dat de bodem vochtiger werd", aldus Kosintsev.



Volgens de wetenschapper heeft de almaar vochtigere bodem twee mogelijke verklaringen: wegsmeltend ijs en de bovenste bodemlaag die begint te dooien. "De klimaatverandering had als gevolg dat ook planten zich begonnen aan te passen aan de vochtigere omstandigheden. Hierdoor stierven dieren uit die het gewoon waren om zich enkel te voeden met planten die groeiden in droge omstandigheden", gaat de Russische onderzoeker verder. "Een voorbeeld van zo'n diersoort is de mammoet. Het hele ecosysteem stortte in en daar had de mens dus niets mee te maken", benadrukt Kosintsev.