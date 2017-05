Hyperloop van Elon Musk krijgt testterrein in Delft

Bewerkt door: mvdb

Voor het eerst in Europa wordt een terrein gebouwd om de hyperloop van Elon Musk te testen. De proefopstelling in het Nederlandse Delft is dertig meter lang, De belangrijkste systemen kunnen op lage snelheid worden uitgeprobeerd.

Het Nederlandse bouwbedrijf BAM en start-up HARDT hebben de bouw vandaag aangekondigd. Ze hebben ook al een haalbaarheidsstudie gedaan naar de Zuiderzeelijn. Dat is een spoorlijn tussen de steden Lelystad, Heerenveen en Groningen, die nooit van de grond is gekomen. BAM en HARDT hebben niet gemeld wat uit de studie is gebleken, maar zeggen wel dat ze op grond van de uitkomst willen samenwerken.



HARDT wil binnen vier jaar een testtraject van meerdere kilometers hebben. Het bedrijf kreeg eerder 300.000 euro van de Nederlandse Spoorwegen (NS).



1.000 kilometer per uur

HARDT is opgezet door studenten van de gerenommeerde Technische Universiteit Delft die begin dit jaar een prestigieuze hyperloop-wedstrijd van SpaceX wonnen. De man achter SpaceX is miljardair Elon Musk, de bedenker van de hyperloop. Het systeem moet het mogelijk maken passagiers over land grote afstanden te laten afleggen met snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur. Het plan is om capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven door middel van magneten.