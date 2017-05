Te veel porno zorgt ervoor dat mannen geen echte seks kunnen hebben

Bewerkt door: LB

15/05/17 - 11u16 Bron: metro.co.uk, WebMB

Bovendien verklaarde 4% van de mannen tussen 20 en 40 jaar oud liever te masturberen bij het bekijken van pornografie dan seksuele betrekkingen te hebben met een andere persoon. © thinkstock.

Mannen die te veel naar porno kijken, riskeren dat ze geen erectie meer kunnen krijgen met een partner van vlees en bloed, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Buitensporige consumptie van porno veroorzaakt psychoseksuele problemen bij mannen, terwijl vrouwen die evenveel naar porno kijken er amper last van ondervinden.

Liever masturberen dan seks

Komt daarbij dat bijna 4% van de mannen verklaarde liever te masturberen bij het bekijken van pornografie dan seksuele betrekkingen te hebben met een andere persoon.



Professor Matthew Christman, de uroloog die de studie leidde, verklaart: "Erectiestoornissen van organische oorsprong zien we in deze leeftijdscategorie amper, dus de toename van erectiestoornissen die we gaandeweg hebben vastgesteld in deze leeftijdsgroep, moet een verklaring hebben. We zijn ervan overtuigd dat porno een stuk van de puzzel is."



Onrealistische verwachtingen

Professor mannelijke fertiliteit aan de universiteit van New York, Joseph Alukal, voegt eraan toe dat porno kan leiden tot prestatievrees bij mannen die onrealistische verwachtingen hebben door de video's die ze bekijken. "Ze menen dat ze moeten kunnen wat er in die video's gebeurt, en wanneer blijkt dat ze dat niet kunnen, veroorzaakt dat grote angst."