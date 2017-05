"Was meteoriet 30 seconden later ingeslagen, hadden dinosaurussen nu misschien nog geleefd"

Koen Van De Sype

30 seconden: dat is wat het lot van de dinosaurussen 65 miljoenen jaar geleden wel eens bezegeld zou kunnen hebben. Een team van Amerikaanse en Engelse wetenschappers heeft berekend dat als de meteoriet - die toen een einde maakte aan drie kwart van het leven op aarde - seconden vroeger of later was ingeslagen, de wereld er nu wel eens heel anders had kunnen uitzien. Vermoedelijk zonder ons.

Het was zowat de grootste verdwijntruc uit de geschiedenis van onze planeet. Wetenschappers van de University of Texas en Imperial College Londen vroegen zich af hoe een meteoriet - die in vergelijking met de aarde niet eens zo groot was - toch zo een gigantische impact kon hebben. In verhouding was het alsof een korrel zand tegen een bowlingbal was gevlogen.

"De meteoriet raakte de aarde gewoon op een heel ongelukkige plaats", aldus geofysicaprofessor Sean Gullick van de University of Texas in Austin. "Ze verpulverde een dikke rotslaag vol zwavel, waardoor die verdampte in de atmosfeer en het licht van de zon tegenhield. Daardoor werd de aarde in een globale winter gedompeld. Exit de dinosauriërs. Na 150 miljoen jaar heerschappij."



Oceaan

Maar was de meteoriet 30 seconden vroeger of later ingeslagen, zou hij wel eens veel minder schade berokkend kunnen hebben. En zouden de dinosaurussen nog kunnen hebben geleefd. Het ruimtepuin zou dan in de oceaan terechtgekomen zijn, wat een veel kleinere impact gehad zou hebben.

De wetenschappers boorden voor hun onderzoek ongeveer anderhalve kilometer diep in de bodem op de plek waar de meteoriet insloeg, vlakbij het Mexicaanse schiereiland Yucatan: de Chicxulubkrater in de Golf van Mexico. En ze vonden voor de allereerste keer bewijs voor de these. "Volgens de stalen moet er meer dan 100 miljard ton zwavel in de atmosfeer terecht zijn gekomen, plus het roet van de branden die uitbraken", aldus professor Joanna Morgan van het Imperial College Londen. "Dat was genoeg om de planeet een decennium lang af te koelen en bijna al het bestaande leven uit te roeien. Maar het bood ook kansen aan nieuwe soorten. Zoals wij."