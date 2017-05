Eerste vlucht van ruimtecapsule die ooit mensen naar Mars moet vervoeren, uitgesteld

Bewerkt door: Elisa Schanzer

13/05/17 - 16u52 Bron: Belga

Archiefbeeld: Een draagraket van NASA © reuters.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verschuift de eerste test met de nieuwe ruimtecapsule van november 2018 naar ten vroegste 2019. De Orion moet op een dag mensen naar en van Mars vervoeren.

De eerste onbemande test loopt vertraging op nadat het Witte Huis een haalbaarheidsstudie naar de kosten, veiligheid en technische vereisten heeft gevraagd. Ook de tweede test, EM-2, die ten vroegste in augustus 2021 is gepland, heeft wellicht vertraging. Dan zal de capsule voor het eerst astronauten vervoeren.



Het Amerikaanse ruimtevaartbureau werkt momenteel ook aan het Space Launch System (SLS), dat de Orion naar de Maan en Mars moet slingeren. Het wordt de krachtigste draagraket ooit.



Het Europese ruimtevaartbureau ESA heeft de dienstmodule voor de Orion ontwikkeld. De Orion en het SLS zijn het antwoord op het op stal zetten van de spaceshuttles eerder dit decennium, in de nasleep van het dodelijke ongeluk met het ruimteveer Columbia op 1 februari 2003.