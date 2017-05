Glutenvrij eten? Het verhoogt de kans op obesitas

Door: AJ

Bron: The Guardian, VRT

Voedsel dat is aangepast voor mensen die lijden aan coeliakie bevat vaak meer vet en minder proteïne, en heeft geen enkel voordeel voor wie de darmaandoening niet heeft. Integendeel, zo blijkt uit een nieuwe studie waarover The Guardian bericht. "Als je niet glutenintolerant bent, is er geen enkele reden om zo'n dieet te volgen", stelt ook voedingsexpert Patrick Mullie van de Erasmushogeschool aan de VRT. "Integendeel, je betaalt je blauw en je eet ongezonder."

Een glutenvrij dieet is noodzakelijk voor mensen met coeliakie, een aandoening van de dunne darm die leidt tot een slechte opname van voedingsstoffen. Dat heeft vaak diarree, constipatie, vermoeidheid en groeiachterstand tot gevolg. Ongeveer 1 procent van de Europeanen lijdt aan coeliakie. Glutenvrij eten terwijl je niet lijdt aan coeliakie vergroot het risico op obesitas, stellen experten. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat glutenvrije producten vaak meer vet bevatten dan het voedsel dat ze vervangen.

Populair Glutenvrij eten is vandaag ook populair bij mensen die geen glutenintolerantie hebben, en de voedselindustrie speelt daar gretig op in. Maar de glutenvrije producten zijn vaak heel anders samengesteld dan de 'normale' versie.



Joaquim Calvo Lerma van het Instituut voor Gezondheidsonderzoek La Fe in Spanje en zijn collega's vergeleken 655 conventionele producten met 654 glutenvrije alternatieven verspreid over 14 voedselgroepen, waaronder brood, pasta, koekjes en kant-en-klare maaltijden van verschillende merken.



De onderzoekers ontdekten dat algemeen genomen de glutenvrije producten vetter waren dan hun conventionele versies. Zo bevat glutenvrij brood meer dan dubbel zoveel vet dan gewoon brood en twee tot drie keer minder proteïne. Ook glutenvrije koekjes waren vetter, maar minder proteïnerijk. In glutenvrije pasta zit er minder suiker, maar amper de helft van de hoeveelheid proteïne dan in gewone pasta.

Vooral risico voor kinderen Calvo Lerma waarschuwt dan ook dat glutenvrij voedsel kan leiden tot een verhoogd risico op obesitas. Dat is vooral het geval bij kinderen omdat zij vaker koekjes en ontbijtgranen eten. Hij raadt consumenten aan om producten met elkaar te vergelijken en te kiezen voor die met het minste vet. Ook moeten voedselproducenten investeren in nieuwe manieren om glutenvrij voedsel gezonder te maken, bijvoorbeeld door maïsbloem en aardappelzetmeel te vervangen door boekweit of amarant, stelt Calvo Lerma.