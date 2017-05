500 jaar oud schaakstuk met zilverschat ontdekt in Moskou

kv

10/05/17 - 17u21 Bron: Belga, ANP

© Moscow City Hall.

In Moskou is tijdens wegwerkzaamheden een bijna 500 jaar oud schaakstuk gevuld met zilveren munten gevonden. Het zeldzame object dateert uit de 16de eeuw, meldt The Moscow Times vandaag.

Experten troffen het schaakstuk met de kostbare inhoud aan tijdens bouwwerken in de buurt van de Christus Verlosserkathedraal in het centrum van de Russische hoofdstad.



De geldstukken waren in de jaren 1530 en 1540 in Moskou en Tver gestempeld, zei Jemeljanov. Ze waren dus tijdens de periode van tsaar Ivan De Verschrikkelijke (1530-1584) in Rusland in omloop. De munten hadden een nominale totaalwaarde van vijf kopeke. Weliswaar de kleinste Russische munteenheid, maar destijds hadden ze een grote koopkracht. Een kopeke was volgens Jemeljanov bijvoorbeeld een gans waard. "Voor de tien munten die in het schaakstuk verborgen waren, kon de eigenaar een kleine toom ganzen kopen".



Indien de voormalige bezitter en sluwe spaarder alle 32 figuren van zijn schaakspel met tien dergelijke munten had gevuld, zou dat samen een aanzienlijk bedrag van 160 kopeke hebben gegeven. Andere schaakstukken zijn tot nu toe nog niet gevonden.



Tijdens de werkzaamheden aan de gasleidingen zijn meer dan 150 historische artefacten opgegraven. Onder de vondsten was ook een ondergrondse 'spionnenkamer'' in het centrum van Moskou uit de 16e eeuw.