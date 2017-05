Eindelijk weten wetenschappers waarom haren grijs worden of uitvallen

Door: redactie

Amerikaanse wetenschappers hebben de cellen geïdentificeerd die haren doen uitvallen of grijs worden. Op termijn kan hun ontdekking mogelijk leiden tot nieuwe behandelingen tegen kaalheid of grijs haar, schrijven ze in hun studie in het vakblad Genes & Development.

De onderzoekers van de universiteit van Texas deden die ontdekking per toeval. Aanvankelijk waren ze een zeldzame genetische ziekte aan het bestuderen, die tumoren doet groeien op zenuwcellen. Daarbij ontdekten ze tijdens proeven op muizen dat een eiwit met de naam KROX20 huidcellen doet veranderen in een haarschacht, waarna nog een tweede eiwit wordt geproduceerd, stamcelfactor genoemd. Bij muizen blijkt dat proces belangrijk voor kaalheid en grijs haar. Toen de onderzoekers de cellen verwijderden die KROX20 produceren, werden de muizen kaal. Verwijderden ze de stamcelfactoren, dan werden hun haren wit.



Onderzoek bij mensen

"Hoewel dit project begon als een poging om te begrijpen hoe bepaalde soorten tumoren zich vormen, leerden we uiteindelijk waarom haren grijs worden en ontdekten we de cel die haren doet groeien", zegt onderzoeker dr. Lu Le van de universiteit van Texas in een persmededeling. Of eenzelfde proces bij mensen zorgt voor kaalheid en grijs haar, moet verder onderzoek nog uitwijzen. "Met deze kennis hopen we in de toekomst een samenstelling te creëren of het nodige gen in te brengen in haarfollikels om deze cosmetische problemen te corrigeren", luidt het.