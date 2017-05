Luchtfilter die energie opwekt is Belgisch

KVDS

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven zijn erin geslaagd een proces te ontwikkelen waarbij lucht wordt gezuiverd en tegelijkertijd energie wordt gewonnen. "Bovendien hoeft het apparaat alleen belicht te worden om te werken", klinkt het.

"We maken gebruik van een klein apparaatje, waarin twee kamers gescheiden worden door een membraan", legt postdoctoraal onderzoeker Sammy Verbruggen (UAntwerpen/KU Leuven) uit. "Aan de ene kant wordt lucht gezuiverd, terwijl aan de andere kant waterstofgas wordt geproduceerd uit een deel van de afbraakproducten. Dat waterstofgas kan worden opgeslagen en later als brandstof worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld nu al wordt toegepast in enkele waterstofbussen van De Lijn."

Het membraan van het toestel, dat dus twee maatschappelijke problemen tegelijk tackelt, werkt met nanomaterialen. "Die katalysatoren zijn in staat om waterstofgas te vormen en luchtvervuiling af te breken", vervolgt Verbruggen. "In het verleden werden dergelijke cellen vooral gebruikt om waterstof te winnen uit water. We hebben nu ontdekt dat het ook kan - en zelfs efficiënter verloopt - met vervuilde lucht."



Het enige dat nog nodig is, blijkt zonlicht. "De processen die aan de basis liggen van de technologie zijn immers vergelijkbaar met die van zonnepanelen. Het verschil is dat hier niet rechtstreeks elektriciteit wordt geproduceerd, maar lucht wordt gezuiverd terwijl de opgewekte energie wordt opgeslagen in waterstofgas", klinkt het.



Momenteel hebben de wetenschappers een 'proof of concept', op een schaal van enkele vierkante centimeter. Er wordt gekeken of de technologie kan worden opgeschaald om ze industrieel toepasbaar te maken. Dat zal volgens Verbruggen "technisch zeer uitdagend" zijn, een kwestie van meerdere jaren.



De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ChemSusChem.