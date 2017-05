België op een boogscheut van Amerika: zo zouden de landsgrenzen er 300 miljoen jaar geleden hebben uitgezien

© Massimo Pietrobon.

Ruim 300 miljoen jaar geleden zag de aarde er helemaal anders uit dan nu. Terwijl de continenten nu van elkaar zijn weggedreven, waren die in het Paleozoïcum nog samengeklit in één megacontinent, Pangea genaamd. Van de Atlantische Oceaan was bijvoorbeeld nog geen sprake. Een artiest ontwierp een kaart die weergeeft hoe de landsgrenzen er toen zouden hebben uitgezien. Vroeger hadden we een buurland meer en was Amerika helemaal zo ver niet.

175 miljoen jaar geleden begon het megacontinent te breken in verschillende kleinere continenten, het Eurazië, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, India, Antarctica en Australië van nu. Geleidelijk aan dreven de continenten steeds verder van elkaar weg tot waar ze nu liggen.



Artiest Massimo Pietrobon wou wel eens weten hoe de politieke grenzen er in dat grote continent zouden hebben uitgezien. Zijn kaart geeft alle landsgrenzen mooi weer. © Massimo Pietrobon.