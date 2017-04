Wetenschappers vinden DNA van neanderthalers in Belgische grot

Door: redactie

28/04/17 - 18u29 Bron: BBC, The New York Times

Een onderzoeker neemt stalen in de Belgische grot Trou Al'Wesse. © ap.

Het is mogelijk om DNA van uitgestorven mensachtigen, zoals de neanderthaler, uit sedimenten in rotsen te halen - zelfs als er geen botresten meer te vinden zijn. Een Europees onderzoeksteam heeft genetisch materiaal gevonden op zeven archeologische sites, onder andere in België.

De wetenschappers spreken in het vakblad Science van een belangrijke wetenschappelijke doorbraak. Overblijfselen van historische mensensoorten zijn immers schaars. Deze ontdekking betekent dat onderzoekers toch kunnen achterhalen welke soort in een bepaalde grot heeft geleefd, en wanneer, als er enkel artefacten gevonden zijn.

Mammoet "We weten dat meerdere componenten van sedimenten DNA aan zich kunnen binden", zegt onderzoeker Matthias Meyer van het Duitse Max Planck-instituut, die het onderzoek leidde. En dus werd er onderzocht of dat DNA kan overleven op archeologische plekken waarvan geweten is dat er mensachtigen geleefd hebben.



De onderzoekers namen grotstalen op zeven archeologische sites in België, Frankrijk, Spanje, Kroatië en Rusland. In dat materiaal - 14.000 tot 550.000 jaar oud - kon het team DNA van verschillende dieren identificeren, waaronder uitgestorven soorten als de wolharige mammoet en de wolharige neushoorn.