Kunstmatige baarmoeder moet prematuurtjes meer kansen geven

Door: JC

25/04/17 - 23u56 Bron: Reuters

© epa.

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd een kunstmatige baarmoeder te ontwikkelen, waarmee ze zes lammetjesfoetussen gezond op de wereld gezet hebben. Als de methode in de toekomst ook voor mensen toegepast kan worden, kan dat de overlevingskansen van te vroeg geboren baby's aanzienlijk vergroten.

Voor de studie, die vandaag verscheen in Nature Communications, brachten onderzoekers van het Children's Hospital in Philadelphia zes lammetjes ter wereld met een keizersnede. De lammetjes hadden een leeftijd die vergelijkbaar is met een menselijke foetus na 23 à 24 weken zwangerschap. Op die leeftijd zijn de longen - zowel bij een lammetjesfoetus als bij een menselijke foetus - nog niet in staat om lucht te verwerken. De kansen op overleving zijn dan ook bijzonder klein. De cruciale grens om te overleven ligt vandaag op 26 weken.

Vergelijkbaar met mensen

"Door de baarmoederomgeving te simuleren, geven we de longen en andere organen de kans om zich te ontwikkelen"

De lammetjesfoetussen werden meteen na de geboorte voor enkele weken in de kunstmatige baarmoeder gestoken. Dat is een met vocht gevulde zak, waarin de baarmoederomgeving en de functies van de placenta zo goed mogelijk nagebootst worden.



De longontwikkeling bij lammetjes is vergelijkbaar met die bij mensen. "Foetuslongen zijn ontwikkeld om te functioneren in vloeistof", zeggen de onderzoekers. "Door die omgeving te simuleren, geven we de longen en andere organen de kans om zich te ontwikkelen."



De wetenschappers maakten vruchtwater in hun labo, en programmeerden het systeem zo dat het vruchtwater door de zak stroomde. Via de navelstreng waren de foetussen verbonden met een plaatsvervangend toestel voor de placenta, dat ze voorzag van zuurstof en kooldioxide.