Russisch ruimtevaartbureau stuurt drie kosmonauten de laan uit



25/04/17

De lancering van het Russische Soyuz MS-04 ruimteschip op 20 april 2017. © afp.

De Russische interdepartementale commissie voor de selectie van kosmonauten heeft beslist drie kosmonauten uit het kosmonautenkorps te verwijderen, zo heeft de persdienst van het Kosmonauten Opleidingscentrum in Sterrenstad nabij Moskou gisterenavond bekendgemaakt.

Het gaat om ster-kosmonaut Sergej Volkov, alsook Aleksandr Samokoetjajev en Sergej Revin. Eerder vernam het Russische staatspersbureau TASS dat Volkov zijn ontslag had aangeboden en dat de twee anderen uit medische redenen uit het kosmonautenkorps zijn gezet.



Sergej Volkov is de zoon van een beroemde kosmonaut, Aleksandr Volkov. Sergej maakte drie ruimtevluchten en wandelde vier keer in de ruimte, goed voor een totaal van 23 uur 26 minuten. In totaal vertoefde hij 547 dagen buiten onze planeet.



Samokoetjajev vloog twee keer, goed voor in totaal 311 dagen en met inbegrip van twee ruimtewandelingen, en één keer in gezelschap van Volkov. Revin maakte slechts één trip, van 125 dagen.



In het weekeinde heeft de Russische recordhouder en collega van Frank De Winne, Gennadi Padalka, gezegd zijn kosmonautenpak aan de haak te hangen. Hij was naar eigen zeggen daartoe gedwongen.



Padalka heeft, met in het totaal 878 dagen, meer tijd in de ruimte doorgebracht dan wie ooit tevoren.