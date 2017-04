Groep fotografen ontdekt nieuw (paars) lichtfenomeen

Door: Davine Lambert

Enkele fotografen hebben in Canada per ongeluk een nieuw lichtverschijnsel ontdekt. Terwijl de groep foto's maakte van het bekende noorderlicht, verscheen plots een paarse lichtstrook.

Wetenschappers stuitten via sociale media op de foto's van de onbekende lichtstrook. De paarse schijn was door hen nog niet eerder waargenomen, maar bleek na onderzoek wel vaker voor te komen. "Het blijkt dat 'Steve', want zo heet het fenomeen eigenlijk best vaak voorkomt, maar dat we het nog nooit eerder hebben ontdekt'', vertelt professor Eric Donovan van de Universiteit van Calgary (Canada) aan ESA, het Europees Ruimtevaart Instituut.



De fotografen noemden het lichtverschijnsel Steve, naar een scène uit de kinderfilm 'Over The Hedge'. In die filmscène ontdekt een groepje dieren iets in een heg wat ze nog niet kennen.



3.000 graden

Het noorderlicht en zuiderlicht, ook wel poollicht of aurora genoemd, ontstaat doordat een stroom elektrisch geladen deeltjes, afkomstig van de zon, het heelal in wordt gelanceerd. De deeltjes dringen onze atmosfeer binnen en zijn rondom de Noord- en Zuidpool 's nachts vaak zichtbaar in allerlei kleuren.



Uit metingen van satellieten blijkt dat de elektrische deeltjes van Steve zich 600 keer sneller verplaatsen dan de deeltjes eromheen. De temperatuur in Steve tikte zelfs aan tot 3.000 graden. "Dankzij observaties vanaf de grond, satellieten, een enorme hoeveelheid beschikbare gegevens en een leger aan amateurwetenschappers hebben we dit kunnen ontdekken'', aldus Donovan.