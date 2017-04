Doorbraak in onderzoek naar MS? Wetenschappers vinden mogelijke oorzaak van aandoening

Door: AS

Onderzoekers hebben een mogelijke oorzaak van Multiple Sclerose (MS) ontdekt, schrijft de Britse krant The Telegraph. De ontdekking zou voor een doorbraak kunnen zorgen in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen de aandoening.

Wereldwijd lijden ongeveer 2,5 miljoen mensen aan MS, een aandoening die het centrale zenuwstelsel treft. De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en wordt doorgaans vastgesteld tussen de leeftijd van 20 en 30. Wat de ziekte precies veroorzaakt, blijft een mysterie, maar door MS valt het eigen immuunsysteem de myelineschede van de zenuwvezels aan. Die myelineschede is een soort isolatiemateriaal van zenuwbanen in de hersenen en het ruggenmerg. Raakt ze beschadigd, dan kan dat leiden tot hersenschade, krachtvermindering, en de vorming van letsels. De ziekte heeft een brede waaier aan symptomen, van spierspasmen en mobiliteitsproblemen tot pijn, vermoeidheid en spraakproblemen.

Bij onderzoek van breinweefsel van MS-patiënten ontdekten de wetenschappers een grote hoeveelheid van Rab32, een proteïne die in gezonde hersencellen niet voorkomt. In de aangetaste hersencellen bleek een deel van de cel waarin calcium wordt opgeslagen, te dicht bij de mitochondria te zitten. De miscommunicatie met het calcium zorgt ervoor dat de mitochondria zich niet naar behoren gedraagt, wat er uiteindelijk toe leidt dat de hersencellen van MS-patiënten aangetast worden. Wat de aanwezigheid van Rab32 veroorzaakt, is voorlopig onduidelijk. De onderzoekers menen dat het probleem wellicht ontstaat bij de basis van de cel. Maar met de ontdekking van de proteïne start de zoektocht naar nieuwe behandelingen om Rab32 tegen te gaan.

Nieuwe behandeling

"Het enige dat geneeskunde momenteel kan doen, is een behandeling en therapie voorzien voor de symptomen van de ziekte", zegt professor Paul Eggleton (University of Exeter Medical School). "Onze indrukwekkende bevindingen hebben een nieuwe weg blootgelegd die wetenschappers kunnen onderzoeken. Het is een cruciale stap, waarvan we hopen dat ze in de toekomst voor een nieuwe, effectieve behandelingen van MS kan zorgen."