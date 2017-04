Harvard-wetenschappers vinden kopie van Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op Engelse veiling

Door: redactie

23/04/17 - 00u41 Bron: ANP

© ap.

Wetenschappers van de Harvard Universiteit in Boston claimen dat zij een tweede perkamenten kopie van de Onafhankelijkheidsverklaring hebben gevonden. Dat meldt de Harvard Gazette. Het exemplaar dook op bij een veiling in 2015 in Zuid-Engeland.

Aanvankelijk dachten wetenschappers dat het een 19e eeuwse kopie was van het document dat in 1776 werd opgesteld. Nader onderzoek wees echter uit dat er geringe verschillen zijn met het originele document dat wordt bewaard in de nationale archieven in Washington. De onderzoekers denken nu dat het document in 1780 is gemaakt. Het grote verschil met het origineel is dat de ondertekenaars niet langer per staat zijn gegroepeerd.



Thomas Jefferson

De 'Declaration of Independence' is grotendeels opgesteld door Thomas Jefferson en aangenomen in 1776. De Amerikanen verklaarden zich toen onafhankelijk van de Britse monarchie.



De wetenschappers hebben deze kopie de Sussex-Verklaring genoemd.