Tienduizenden mensen manifesteren in Washington voor de wetenschap

23/04/17 - 00u07 Bron: Belga

Net als op andere plaatsen in de wereld vond in de Amerikaanse hoofdstad Washington een mars voor de wetenschap plaats. De tienduizenden sympathisanten wilden de rol van de wetenschap en feiten in de samenleving verdedigen. Ze riepen de regering op beleid te voeren op basis van wetenschappelijk bewijs.

Hoewel de mars officieel geen politieke manifestatie was, richtten de betogers zich op het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De manifestanten verzamelden voor het Witte Huis in de regen, met borden tegen de zogenaamde "alternative facts".



De term dateert van bij Trumps inauguratie, toen Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer ten onrechte zei dat die het grootste publiek ooit trok. Trumps adviseur Kellyanne Conway zei daarover dat de administratie alternatieve feiten had gepresenteerd.



Donald Trump zelf noemde de klimaatverandering ooit een "hoax" en besliste dat de staten in hun beleid niet langer rekening moeten houden met effecten op de klimaatverandering. Hij dreigt er mee om Amerika terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs en wil het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama terugdraaien.



In een verklaring liet Trump weten toegewijd te zijn aan milieubescherming en "zorgvuldige wetenschap". "Onze natie is gezegend met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen en een ontzagwekkende schoonheid", zei hij. "De Amerikanen zijn terecht dankbaar voor deze godsgeschenken en hebben de plicht ze veilig te stellen voor de toekomstige generaties."



Naast Washington vonden ook in New York, Boston en Los Angeles optochten plaats. Wereldwijd waren er meer dan 500 marsen: denk maar aan landen als Brazilië, Vietnam en Micronesië, maar ook steden als Londen, Parijs, Berlijn, Sydney en Brussel.