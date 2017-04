Wetenschappers denken 11.000 jaar oude inscripties ontcijferd te hebben en het werpt een nieuw licht op onze geschiedenis

Koen Van De Sype

21/04/17 - 21u53 Bron: University of Edinburgh, The Telegraph

Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh zeggen dat ze mysterieuze inscripties ontcijferd hebben op een stenen pilaar in het oudste tempelcomplex ter wereld. Ze slaagden erin om de symbolen - die 11.500 jaar oud zijn - te matchen met de stand van de sterren en ontdekten dat er toen iets gebeurde wat de loop van de geschiedenis helemaal veranderde.

Met een computerprogramma slaagden ze erin om het moment te bepalen dat die precieze constellatie boven Turkije te zien was al die jaren geleden en dat bleek in 10.950 voor Christus te zijn. Het exacte moment dat de temperatuur op aarde omlaag ging tijdens een kleine ijstijd: het 'Jonge Dryas', in de Engelse wetenschappelijke literatuur ook wel de 'Big Freeze' genoemd.



Mammoet

De komeet zou dan onder meer verantwoordelijk geweest zijn voor het uitsterven van de mammoet en het ontstaan van de eerste menselijke beschavingen. Dat is een theorie die eerder al werd geponeerd en weer ontkracht nadat een aantal meteoorkraters werden gedateerd in Amerika, waar wetenschappers van denken dat de meteoren daar zijn neergekomen. © University of Edinburgh.