"Wat Jan Mulder doet met voetbal, wil ik doen met wiskunde"

21/04/17 - 05u00

© photo news.

Vanaf morgen trakteert professor Dirk Huylebrouck (60) u wekelijks op boeiende weetjes uit de wondere wereld van de wiskunde. Zijn column verschijnt in Pluto, onze nieuwe wetenschapsbijlage. "Er mag zelfs elke week een formule instaan. Dat vind ik dapper van de krant, want je hoort weleens zeggen: 'Elke formule meer, is duizend lezers minder.'"

Zelf is professor Huylebrouck buitengewoon geïntrigeerd - boze tongen beweren: enigszins geobsedeerd - door het getal pi: die wonderlijke waarde van 3,14-en-een-oneindig-aantal-cijfers-na-de-komma waarmee onder meer de omtrek van cirkels berekend kan worden. De professor beperkt zich daar echter niet toe. "Mijn auto is een Kia Picanto", zegt hij. "Ik heb de 'Pi' en de 'canto' elk aan de andere kant op het kofferdeksel laten zetten. Mijn nummerplaat is PI-314. Ik wil niet rondrijden met JOHNNY of MARINA, maar PI-314 vond ik subtiel genoeg. Af en toe toetert er iemand naar mij en steekt zijn duim op." Lees ook Waarom vrouwen zullen doorbreken in typische mannenjobs

