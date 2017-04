China is weer stapje dichter bij eigen ruimtestation

Door: redactie

20/04/17 - 15u40 Bron: Belga

Het Chinese ruimtestation Tianzhou-1. © afp.

China heeft vandaag voor het eerst een ruimtecargo gelanceerd. Het land komt zo een stap dichter bij een eigen volwaardig ruimtestation.

De Tianzhou-1 ('Hemels Schip') vertrok volgens het staatstelevisiestation CGTN om 13.41 uur Belgische tijd van op de basis Wenchang op het zuidelijke eiland Hainan, bovenop een Lange Mars-7 Y2 draagraket. Het ruimteschip is succesvol in een baan rondom de Aarde gekomen.



De onbemande cargo moet zich binnen twee dagen vastklinken aan het in september gelanceerde lab Tiangong-2. Dit prototype van ruimtestation wordt dan bijgetankt en krijgt materiaal aangeleverd.



De cargo zal ook wetenschappelijke experimenten uitvoeren alvorens bij het eind van zijn missie van drie maanden weer op Aarde terug te vallen.



Het meer dan tien meter lange vrachtruimteschip kan meer dan zes ton lading en satellieten vervoeren. Het eerste exemplaar geldt als essentieel voor het uitbaten van een ruimtestation dat het Aziatische land tegen 2020 wil bouwen en dat twee jaar later af moet zijn.



Wanneer in 2024 de uitbating stopt van het Internationaal Ruimtestation, waarin Peking niet deelneemt, zal China dan het enige land zijn met een ruimtestation.



Het was de tweede lancering van dit type van Lange Mars-7. De maidenmissie vond in juni 2006 plaats.