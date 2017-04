Astronaut deed tijdens solovlucht in 1963 opzienbarende ontdekking die hij 40 jaar geheim hield

Koen Van De Sype

20/04/17 - 07u52 Bron: Fox News, Parade.com, news.com.au

© Discovery Channel.

NASA-astronaut Gordon Cooper heeft 40 jaar lang een geheim bewaard dat hij ontdekte tijdens een solovlucht rond de aarde in de jaren zestig. Toen hij naar buiten keek merkte hij een eigenaardigheid op in het Caraïbische gebied en die heeft nu een ware schattenjacht op gang gebracht.

Het was in mei 1963 dat Cooper op missie vertrok. Het zou de laatste keer zijn dat een Amerikaanse astronaut helemaal alleen in een baan rond de aarde werd gebracht. Cooper moest tijdens zijn vlucht elf wetenschappelijke experimenten uitvoeren. En het was tijdens zijn 22 omwentelingen aan boord van de Mercury-Atlas 9 dat hij een vreemde ontdekking deed. (lees hieronder verder) Lees ook Ruimterots vliegt volgende week wel heel dichtbij de aarde

"Houston, we have a problem": hét foute citaat van vorige eeuw

Heetwaterbronnen op Saturnusmaan Enceladus maken leven mogelijk Astronaut Gordon Cooper. © ap. © rv.

Het was de periode van de Cubaanse raketcrisis en het land had de wereld enkele maanden ervoor op de rand gebracht van een nucleaire oorlog. Cooper had daarom speciaal materiaal aan boord waarmee hij vanop grote hoogte clandestiene nucleaire installaties kon detecteren over de hele wereld.



Donkere vlekken

Toen hij inzoomde op het zuiden van het Caraïbische gebied, zag hij plots donkere vlekken in het ondiepe water. Het konden geen nucleaire silo's zijn, daarvoor hadden ze niet de juiste vorm. Toen hij ze beter bestudeerde, begon hij te vermoeden dat het scheepswrakken waren. In totaal detecteerde hij er zo'n honderd. Hij fotografeerde ze en noteerde de coördinaten. En hij dacht dat de verloren vloot van Christopher Columbus er wel eens bij zou kunnen zijn. (lees hieronder verder) © rv. © rv.

Terug op aarde ging hij de coördinaten vergelijken met eerder gedane research en werkte hij in het geheim aan een kaart waarvan hij geloofde dat ze de weg leidde naar miljarden euro's aan onderwaterschatten. Daar was hij decennialang mee bezig.



Dood

En het is die kaart die nu een ware schattenjacht op gang heeft gebracht in het Caraïbische gebied, zo blijkt uit een nieuwe documentaire die vanaf deze week wordt uitgezonden op Discovery Channel in de Verenigde Staten. Cooper liet de kaart na zijn dood in 2004 achter aan zijn kameraad Darrell Miklos. "Ik denk dat hij wist dat zijn einde naderde", vertelt die. "Hij gaf me alle informatie die hij al had verzameld en liet me beloven dat ik zijn onderzoek zou afwerken als hij er niet meer was." Darrell Miklos aan zijn onderzoekstafel. © Discovery Channel.

Miklos nam dat ter harte om zijn vriend en mentor te eren. En om de verloren gegane schatten op de bodem van de zee te vinden. Hij stelde een team van archeologen en onderzoekers samen en ging op jacht. En daarbij wilde hij de dikke vissen als eerste boven halen.



Waarde

"Gordon duidde plaatsen aan die speciale aandacht verdienden omdat hij vermoedde dat er schepen waren vergaan met een erg grote lading aan boord", gaat Miklos verder. "Daar focussen we dan ook als eerste op. Want als we die vinden, zullen we meteen ieders aandacht hebben. We vermoeden ook dat we dingen zullen vinden die een grote historische waarde hebben." © Discovery Channel.