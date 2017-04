Zes mummies ontdekt in 3.500 jaar oud faraograf bij Luxor

EB

18/04/17 - 16u04 Bron: AFP

© afp.

Egypte Archeologen hebben in een ongeveer 3.500 jaar oud graf in het zuiden van Egypte een fabelachtige ontdekking gedaan toen ze zes mummies, houten sarcofagen in heldere kleuren en duizend funeraire beeldjes aantroffen. Dat deelt het ministerie van Oudheden mee.