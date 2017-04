Topdokters zijn terug: "Voor elk been dat ik afzet, red ik 50 andere"

JOLIEN BOECKX

In het nieuwe seizoen van 'Topdokters' maken we vanavond kennis met vaatchirurg Dimitri Aerden (43). Spijtig genoeg staat hij bekend als 'de dokter die alle benen amputeert in het UZ Brussel'. "Maar voor elk been dat ik afzet, heb ik er wel 50 gered. Preventie is alles in mijn job", benadrukt hij.