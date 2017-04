Iederéén wil in 'Cordon', "maar wie het enkel voor het geld doet, komt er niet in"

SASKIA CASTELYNS

18/04/17 - 05u00

AL 150 KANDIDATEN VOOR ONDERZOEK NAAR POLIOVACCIN IN CONTAINERDORP

n het universitaire ziekenhuis van Antwerpen, UZA, wordt een containerdorp van 66 containers gebouwd waarin een groep mensen in quarantaine zal ondergebracht worden bij wijze van experiment. Er zijn inmiddels al 150 aanmeldingen van mensen die aan het experiment mee willen doen. © Benoit De Freine.

Het onderzoek naar een poliovaccin van de UAntwerpen, waarbij deelnemers een maand in quarantaine leven in een containerdorp, lokt véél kandidaten. Al 150 mensen willen in het 'Cordon'. "Nu gaan we iedereen screenen, maar wie het enkel voor het geld doet, komt er niet in", klinkt het bij de UA. Intussen wordt ook onderzocht of studenten vanuit de containers hun examen kunnen afleggen.

Zeker 150 mensen hebben de UA laten weten te willen deelnemen aan één van de meest complexe vaccintests ooit. De bedoeling van het quarantaine-project, dat door de containers meteen doet denken aan de tv-reeks 'Cordon', is om een nieuw poliovaccin te testen. Dat moet in complete afzondering gebeuren, zodat er via pakweg de stoelgang geen resten van het toegediende vaccin in het milieu terecht kunnen komen. "Al die kandidaten zijn nog niet gescreend", zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de universiteit. "Er zullen er nog heel wat afvallen. Maar er is inderdaad heel veel interesse om deel te nemen."



Lees ook Cordon in het echt: 30 proefpersonen maand opgesloten in containers

Inge Paulussen: "Ik weet wat het is om het psychisch moeilijk te hebben"

Dollartekens Dat je er als deelnemer ook een ferme duit mee verdient, speelt uiteraard mee. De universiteit gaat er niet van uit dat iedereen de ultieme droom heeft om polio, of kinderverlamming, de wereld uit te helpen. "Tijdens de uitgebreide screeningen wordt er ook erg naar de motivering gekeken. Als we alleen dollartekens in de ogen van de kandidaten zien glinsteren, vrees ik dat ze de selectie niet halen. We zoeken mensen met een groot hart voor de wetenschap."



Hoe veel dat onderzoek opbrengt voor de deelnemers, wil de unief - en dan vooral de Stichting Bill & Melinda Gates, die mee financieert - niet gezegd hebben. "Het gaat om enkele duizenden euro's", klinkt het. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je door de deelname aan een experiment van deze grootorde wel wat op je bankrekening zal zien verschijnen.



Dat er financiële beloningen staan tegenover wetenschappelijke experimenten is zeker niet nieuw. Universiteiten en klinische onderzoekscentra schrijven wel vaker zoekertjes uit om kandidaten te vinden. Wie deelneemt aan een onderzoek van Pfizer naar een middeltje tegen acne kan bijvoorbeeld 3.000 euro verdienen. Daar moet je je 22 dagen voor vrijmaken. De deelname aan een Nederlands onderzoek naar de behandeling van schimmelinfecties, met een verblijf van 8 nachten, brengt dan weer 'maar' 1.000 euro op. In veel gevallen worden ook reiskosten vergoed, maar échte regels rond de vergoedingen bestaan er niet.