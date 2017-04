Vijf aartsbisschoppen gevonden onder middeleeuwse kerk in Londen

KVE

16/04/17 - 23u58 Bron: Belga

Onder een middeleeuwse kerk in Londen zijn per toeval de stoffelijke overschotten aangetroffen van vijf aartsbisschoppen die leefden in de 17e en 18e eeuw. De resten van de vijf geestelijken, allen destijds aartsbisschop van Canterbury, bevonden zich in een tombe met een twintigtal graven.