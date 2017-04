Heetwaterbronnen op Saturnusmaan Enceladus maken leven mogelijk

Door: redactie

13/04/17 - 20u24 Bron: Science

© NASA.

Op Enceladus, de zesde maan van Saturnus, zijn onderzeese heetwaterbronnen ontdekt die damppluimen met waterstofmoleculen het heelal inspuiten. Enceladus heeft zo "sommige van de ingrediënten die nodig zijn voor een leefbare omgeving", aldus NASA. Kortom: buitenaards leven is er in principe mogelijk. Enceladus en Jupiters maan Europa zijn de twee oceaanwerelden in ons zonnestelsel waar de kans op buitenaards leven het grootst is.